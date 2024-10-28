إضافة خدمة الشحن ” fes ” إلى ميناء جدة الإسلامي

البلاد ــ الرياض

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن إضافة خدمة الشحن الجديدة “FES ” التابعة لشركة Akkon Lines إلى ميناء جدة الإسلامي، حيث وصلت السفينة إلى الميناء مؤخرًا، مما يعكس تزايد معدلات نمو القطاع البحري بالمملكة، وتميز الكفاءة التشغيلية، وازدياد ثقة المستثمرين بموانئ المملكة.

ويأتي ذلك في إطار جهود “موانئ” لتعزيز تنافسية موانئ المملكة، ودعم وتمكين الصادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: أمبارلي، وجِبزي، وجمليك، وإزمير، وإسكندرون في تركيا، وتشينغداو، وتايتسانغ، ونينغبو، ونانشا في الصين، بطاقة استيعابية تبلغ 3000 حاوية قياسية.

يُذكر أن إضافة خدمات الشحن الملاحية الجديدة إلى ميناء جدة الإسلامي يسهم في تعزيز مكانته المحورية بموقعه الإستراتيجي المميز، ما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، إضافة إلى تأكيد الميزة التنافسية له أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة، ومسافَنة الحاويات والبضائع.