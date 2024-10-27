وزير المالية: المملكة تدعم “خارطة طريق” لجعل بنوك التنمية أكثر فعالية

البلاد ــ الرياض

اختتم معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ ‏البنك المركزي السعودي (ساما) الأستاذ أيمن بن محمد السياري، مشاركتهما في الاجتماع الرابع ‏لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت ‏الرئاسة البرازيلية الذي مؤخراً في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال جلسة “بنوك تنمية متعددة أطراف أفضل وأكبر وأكثر فاعلية”، قال معالي وزير المالية ” لابد أن تعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف على تعزيز فاعليتها التشغيلية وقدرتها المالية حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للبلدان النامية”, مؤكدًا أن المملكة تدعم “خارطة طريق مجموعة العشرين لجعل بنوك التنمية متعددة الأطراف أفضل وأكبر وأكثر فعالية” والمُصادق عليها ‏من قبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت ‏الرئاسة البرازيلية.

وأوضح الجدعان خلال جلسة “الاقتصاد العالمي: دور مجموعة العشرين خلال الـ 25 عامًا الماضية والحاجة المستمرة إلى التعاون الدولي” أن لمجموعة العشرين دور جوهري في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي من خلال تعزيز التعاون، ومن ذلك ما قامت به المجموعة في ظل رئاسة المملكة للمجموعة في العام 2020، حيث استجابت استجابة فعالة للأزمة الصحية والاقتصادية العالمية غير المسبوقة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، بما في ذلك من خلال اعتماد مبادرات لتخفيف أعباء الديون للدول المحتاجة.

وعلى هامش الاجتماع، شارك وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد باوزير, في اجتماع الطاولة المستديرة حول استكشاف الابتكارات المالية للتحالف العالمي ضد الجوع والفقر، وأكد خلاله التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تعد جزءًا من رؤية المملكة 2030.

كما شارك باوزير في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والمناخ والبيئة والخارجية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، حيث أكد خلاله التزام المملكة بتحقيق أهداف الحياد الصفري بحلول العام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتماشى مع خططها التنموية وجهودها للتنويع الاقتصادي.