الرياضة هيرفي رينارد يعود لقيادة الأخضر السعودي

البلاد- جدة أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء السبت، عن عودة الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب السعودي. وسبق لرينارد، قيادة المنتخب السعودي في الفترة بين يوليو 2019 ومارس 2023، فيما كان الإنجاز الأبرز في ولايته، التأهل لكأس العالم 2022، وتحقيق فوز مفاجئ على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية، قبل أن يصبح التانجو بطلًا للمونديال، وترك رينارد قيادة الأخضر متوجهاً لتدريب منتخب فرنسا للسيدات قبل أن يستقيل بعد إخفاقه معهم في دورة الألعاب الأولمبية 2024. وأعلن الاتحاد السعودي، الخميس الماضي، رحيل الإيطالي روبرتو مانشيني من تدريب المنتخب، بعد تراجع نتائجه في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. وجمع المنتخب السعودي 5 نقاط فقط من أول 4 مباريات في الدور الحاسم من التصفيات؛ إذ حقق فوزًا وحيدًا خارج أرضه، بينما خسر مرتين وتعادل مرة على أرضه؛ مما أثار الشكوك حول قدرة مانشيني على قيادة الفريق للتأهل للمونديال. وأنهى مانشيني، رحلة بدأت في أغسطس 2023 مع المنتخب السعودي، لم تشهد الفوز بأي ألقاب، بينما كان توديع كأس أمم آسيا التي أقيمت في قطر، أبرز المحطات.