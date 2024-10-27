رئيس “سابك” يقود وفد المملكة في مجموعة تواصل الأعمال

البلاد ــ الرياض

رأس الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) المهندس عبد الرحمن بن صالح الفقيه، وفد قادة أعمال المملكة في اجتماعات مجموعة تواصل الأعمال (B20)، خلال الرئاسة البرازيلية لدول مجموعة العشرين 2024م.

وخلال حفل افتتاح مجموعة تواصل الأعمال (B20)، أبرز الفقيه التحديات المختلفة التي تواجه صناعة الكيماويات, موضحا أن هناك تركيزًا كبيرًا من الجهات التنظيمية للحد من البصمة الكربونية للصناعة، معربا عن تفاؤله بالمستقبل الواعد أمام الصناعة – رغم هذه التحديات – وثقته بأن الصناعة قادرة على موازنة الكربون في عملياتها ومواصلة إضافة القيمة إلى المنتجات الاستهلاكية في الوقت ذاته، وذلك من خلال إسهامها بدور محوريّ في الاقتصاد الدائري للكربون.

وقد بحث الوفد أبرز التوصيات التي أعدّتها مجموعة تواصل الأعمال لرفعها إلى قيادة مجموعة العشرين، كما ناقش مختلف القضايا ذات الأهمية العالمية، مثل التجارة والاستثمار، والتوظيف والتعليم، والتحول في قطاع الطاقة وقضايا المناخ، والتحول الرقمي، والتمويل والبنية التحتية، والنزاهة والامتثال، والنظم الغذائية المستدامة والزراعة، وتمكين المرأة، والتنوع والشمول.

والتقى الوفد، الذي يمثل المصالح التجارية لمجتمع الأعمال بالمملكة العربية السعودية، مع نظرائه من ممثلي مجتمع الأعمال بدول قمة العشرين الذين يمثلون أكبر الاقتصاديات في العالم، وتناول اللقاء أبرز المستجدات العالمية التي تتصدر اهتمامات مجتمع الأعمال في المملكة وزبائنه في جميع أنحاء العالم.

ويتكون وفد المملكة المشارك في ملتقى تواصل الأعمال (B20) بالبرازيل هذه السنة 2024م من 4 رؤساء مشاركين و4 نواب مشاركين و19 عضوًا يغطون كل مجموعات العمل الثمانية، ما يدل على التزام مجتمع الأعمال بالمملكة بدعم أهداف مجموعة تواصل الأعمال (B20). يذكر أن (سابك) قد واصلت هذا العام دورها في قيادة وفد المملكة للمشاركة في أعمال مجموعة تواصل الأعمال (B20) للسنة الخامسة على التوالي؛ حيث تشرفت بتكليفها بقيادة مشاركة الوفد السعودي بدءًا من قمة السعودية 2020م كدولة مضيفة، وإيطاليا 2021م، وإندونيسيا 2022م، والهند 2023م، ثم القمة الحالية في البرازيل 2024م.

وتعد مجموعة تواصل الأعمال (B20) منصة الحوار الرسمية بين مجموعة العشرين وقطاع الأعمال العالمي، وتهدف إلى تمثيل مصالح قطاع الأعمال وإيصال مقترحاته لقادة دول مجموعة العشرين.