تعزيز تنمية الصادرات السعودية غير النفطية

البلاد ــ الرياض

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي 3 مذكرات تفاهم، مع كل من مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية للاستثمار (IDB) Invest، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي(CAF)، وذلك بهدف تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وقد وقع المذكرات الثلاث معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، مع كل من الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية ساميلا زوبير، والرئيس التنفيذيلبنك التنمية الأمريكي (IDB) Invest، جيمس سكريفن، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ودول الكاريبي أنطونيو سيلفيرا، حيث تمت التواقيع في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال المهندس الخلب: “تعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فرصة مناسبة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، لذلك حرصنا على السعي لتوسيع علاقاتنا التجارية سعيًا للوصول إلى مستهدفات البنك نحو الإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها في مختلف الأسواق العالمية، وفتح آفاق واسعة أمام المصدرين المحليين في مختلف المجالات لدخول أسواق جديدة، مما يعزز التبادل التجاري بين المملكة وبقية دول العالم”.

وقد عقد معاليه، اجتماعات مكثفة مع قادة وكبار المسؤولين التنفيذيين للمؤسسات الحكومية والدولية المعنية بتنمية التجارة والاستثمار الدولي، والمؤسسات المالية، وذلك في سبيل الإسهام في نمو واستدامة التجارة الدولية، وبحث أوجه التعاون المشترك بما يعزز من نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.

مما يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.