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شاهد| بالنيران الصديقة.. الرائد يعبر الفتح بثنائية في ” روشن”
الرياضة

شاهد| بالنيران الصديقة.. الرائد يعبر الفتح بثنائية في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع الآخر / 1446 هـ      26 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

واصل فريق الفتح سلسلة نتائجه المخيبة للآمال، وتلقى هزيمة جديدة من الرائد 1/2 في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

 أحرز ثنائي الفتح” بيتر سابانوس ومروان سعدان” هدفي الرائد بالخطأ في مرمى فريقهما في الدقيقتين 45 و 65.

تمكن الفتح من تضييق الفارق بواسطة عبدالله العنزي قبل النهاية بخمس دقائق.

الهزيمة أبقت الفتح في ذيل ترتيب دوري روشن برصيد 4 نقاط، بينما رفع الانتصار رصيد الرائد إلى 11 نقطة في المركز السابع.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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