شاهد| بالنيران الصديقة.. الرائد يعبر الفتح بثنائية في ” روشن”

البلاد- جدة
واصل فريق الفتح سلسلة نتائجه المخيبة للآمال، وتلقى هزيمة جديدة من الرائد 1/2 في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
أحرز ثنائي الفتح” بيتر سابانوس ومروان سعدان” هدفي الرائد بالخطأ في مرمى فريقهما في الدقيقتين 45 و 65.
الهزيمة أبقت الفتح في ذيل ترتيب دوري روشن برصيد 4 نقاط، بينما رفع الانتصار رصيد الرائد إلى 11 نقطة في المركز السابع.
هدددددف!⚽
صالح العمري يسجل أول الأهداف للرائد ⚽️🔥
الرائد 1 × 0 الفتح#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_الفتح | #SSC pic.twitter.com/uEw0LKCc9m
— SSC (@ssc_sports) October 26, 2024
هدددددف!⚽
هدف ثاني للرائد.. مروان سعدان في مرماه ⚽️🔥
الرائد 2 × 0 الفتح#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_الفتح | #SSC pic.twitter.com/5fKyreNFjm
— SSC (@ssc_sports) October 26, 2024
هدددددف!⚽
مرور رائع وهدف أول للفتح عن طريق عبدالله العنزي ⚽️🔥
الرائد 2 × 1 الفتح#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_الفتح | #SSC pic.twitter.com/E6Sni5qUwG
— SSC (@ssc_sports) October 26, 2024