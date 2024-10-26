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شاهد| التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والاتفاق
الرياضة

شاهد| التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والاتفاق

صحيفة البلادaccess_time23 / ربيع الآخر / 1446 هـ      26 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة الفيحاء ضد الاتفاق، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.

بادر الفيحاء بالتسجيل عن طريق رينزو لوبيز في الدقيقة 28، ورد الاتفاق بالتعادل بواسطة ألفارو ميدران مع الدقيقة 53 من عمر المباراة.

رفع التعادل رصيد الاتفاق إلى النقطة 11 محتلاً المركز العاشر، وكذلك الفيحاء إلى النقطة السادسة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري روشن.
https://twitter.com/i/status/1850221418941702641
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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