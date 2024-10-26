شاهد| التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والاتفاق

البلاد- جدة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة الفيحاء ضد الاتفاق، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.

بادر الفيحاء بالتسجيل عن طريق رينزو لوبيز في الدقيقة 28، ورد الاتفاق بالتعادل بواسطة ألفارو ميدران مع الدقيقة 53 من عمر المباراة.

رفع التعادل رصيد الاتفاق إلى النقطة 11 محتلاً المركز العاشر، وكذلك الفيحاء إلى النقطة السادسة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري روشن.

https://twitter.com/i/status/1850221418941702641