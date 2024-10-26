تتويج الفائزين ببطولة الشطرنج للجامعات السعودية

الدمام-البلاد
اختُتمت منافسات بطولة الشطرنج للجامعات السعودية الموسم 15 للعام 2024 – 2025 م مسار الطلاب أمس، بحضور معالي رئيس جامعة الباحة،التي استضافتها الجامعة، بمشاركة أكثر من 150 طالبًا من 33 جامعة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية بوزارة التعليم.
وتوّج معالي رئيس جامعة الباحة، وأمين عام الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية محمد الشمري، ومدير البطولة الدكتور خالد بن ناصر الخريجي الفائزين؛ حيث فازت بالمركز الأول والميداليات الذهبية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحصدت المركز الثاني والميداليات الفضية جامعة الملك سعود، وحققت المركز الثالث والميداليات البرونزية جامعة أم القرى.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م