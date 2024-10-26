السائق يزيد الراجحي يتصدر رالي القصيم 2024

الدمام-البلاد

واصل السائق السعودي يزيد الراجحي وملّاحه الألماني تيمو غوتشالك تصدرهما لرالي القصيم تويوتا 2024 في اليوم الثاني، وذلك بعد المرحلة الخاصة الأولى التي بلغَ طولها 238 كيلومترًا اجتازت الصحارى حول بريدة صباح(الجمعة)، حيث باتَ الآن يتقدّم بفارق يتجاوز خمس دقائق عن أقرب مُنافسيه.

وفي فئة الدرّاجات النارية، زاد الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي صدارته لفئة الدراجات النارية 4:75 دقيقة عن أقرب مُنافسيه، وعلى نفس المنوال، حافظ الدرّاج السعودي هيثم التويجري على صدارة فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”، حيث أصبحت الآن 8:59 دقائق.

لم تكن المرحلة الخاصة سهلةً، فقد تضمنت اجتياز الكثبان الرملية ومسارات رملية وعرة، بخلاف الملاحة الصعبة.

سجّل يزيد أسرع وقتٍ في المرحلة الخاصة الاستعراضية، لذا كان له حقّ اختيار مركز انطلاقه في المرحلة الخاصة اليوم، وقد انطلق من المركز العاشر، مقدمًا تأديةً رفيعةً، حيث تصدَّر جدول الأوقات في فئة “ألتيمايت تي 1 +” لفئة سيارات الرالي النموذجية المطوّرة، في سيارة تويوتا “هايلوكس أوفردرايف”. تبِعته زميلته في الفريق ومُواطنته دانية عقيل وملّاحها الفِرنسي ستيفان دوبليه بفارق 5:02 دقائق. أنهى السائق التشيكي التشيكي ميروسلاف زابليتال وملّاحه السلوفاكي ماريك سيكورا المرحلة في المركز الثالث في سيارة فورد “أف 150 – أوفرود سبورت”.

قال يزيد: “كان يومًا جيدًا، قررت وتيمو عدم الهجوم، لذا قدمنا ​​أداءً جيدًا. من المهم أن نستمر في البطولة. اختبرنا اليوم نظام تعليق جديد استعدادًا لرالي داكار. لقد أعجبت به وهذا هو الأهم. غدًا، سنُغيّر بعض الإعدادات لنرى كيف سيكون شعورنا”.

كان السائق السعودي حمد الحربي، متصدر فئة “التحدِّي” للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية، أول سائقٍ يصل لخطّ نهاية المرحلة بتوقيت 2:40:24 ساعة في سيارته كان – آم “مافريك أكس 3”. وما زال في صدارة الفئة بفارق 3:27 دقيقة عن أقرب مُنافسيه مُواطنه حمزة باخشب، الذي عادَ من الخلف ليضرب بقوةٍ ويُحقّق ثاني أسرع توقيت. إذ واجه مشكلات ميكانيكية في المرحلة الخاصة الاستعراضية يوم الخميس. تبعهما في هذه الفئة السائقان السعوديان وليد الدخيل ومها الحملي والسائقة الألمانية أنيت كوانت.

وسجّل السائق السعودي عبد اللـه الحيدان أسرع توقيت في فئة “سايد باي سايد” للسيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري في سيارته كان – آم “مافريك أكس آر أس توربو آر آر”، حيث يتصدَّر هذه الفئة أمام مواطنيه السائقين عبد اللـه الشقاوي وأُرجُوان عمار ومعاذ حريري ومنى كردي.

وسجَّل السائق السعودي فهد المرمش أسرع الأوقات في فئة “ألتيمايت تي 1” لسيارات الرالي النموذجية، في سيارة نيسّان “باترول”. فيما تصدَّر السائق السعودي سُفْيـان العُـمـَر فئة “ستوك” لسيارات الرالي من الإنتاج التجاري الواسع في سيارة نيسّان “باترول”.

جديرٌ بالذكر أن الأوقات في هاتين الفئتين غير رسمية وتخضع للتعديل بانتظار العقوبات الزمنية على ستُفرض على خروقات المسار وتجاوز السرعة. سجَّل السائق فهد المعيويد أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الاستعراضية في فئة “ستوك”، لكن فُرِضَت عليه لاحقًا عقوبةً زمنية بزيادة عشر دقائق إلى توقيته، وذلك بسبب تفويته اجتياز إحدى نقاط المرور.

بالانتقال إلى فئة الدرّاجات النارية، اتبّع الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي خطةً مثالية ليُحافظ على صدارته لهذه الفئة على متن درّاجة “كاي تي أم”، علمًا أنه سجَّلَ أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الاستعراضية. سجَّل الدرّاجُ الكُوَيتي عبد اللـه الشطّي أسرع توقيت في المرحلة الخاصة، لكنه ما زال في المركز الرابع في الترتيب العام، خلف الدرّاجين محمد البلوشي والسعودي عبد الحليم المغيرة والإماراتي حمدان العلي، وذلك بسبب نتيجته السيئة في المرحلة الخاصة الاستعراضية.

واحتل الدرّاج الجنوب إفريقي هانُّو جيسير المركز الخامس على متن دراجته “كاي تي أم”. فيما عانى الدرّاجان الهندي جاتين غانيش جاين والسعودي عبد الرحمن المديهش من تأخرٍ كبير في المرحلة الخاصة.

يُواصل الدرّاج السعودي هيثم التويجري سيطرته على فئة “كوادز” على متن درّاجة ياماها “رابتور”، حيث زادَ صدارته للترتيب العام في هذه الفئة إلى 8:59 دقائق، يتبعه مُواطنه عبد العزيز الشيبان. وتقدم الدرّاج هاني النومسي إلى المركز الثالث على حساب عبد العزيز العطوي، الذي عانى هو والدرّاج عبد الرحمن العبد اللطيف من تأخرٍ كبير في المرحلة الخاصة.

يُشكّل هذا الرالي الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات 2024، ويمتدُّ ثلاثة أيام حول بريدة، ويُنظّمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع وزارة الرياضة. وبالشراكة مع الشريك الرسمي جميل لرياضة السيارات، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار. يرأس اللجنة المُنظّمة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبد اللـه الفيصل – رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

أما اليوم (السبت)، قيخوض المُشاركون مرحلة خاصة ثانية أقصر بطول 120 كيلومترًا، يعودون بعدها إلى بريدة من أجل مراسم التتويج وحفل اختتام الرالي، ستنطلق أول دراجة نارية في الساعة الثامنة صباحًا، وستنطلق أول سيارة في المرحلة في الساعة 9:15 صباحًا.

النتائج بعد المرحل الخاصة الأولى:

فئة “ألتيمايت تي 1+”:

01- يزيد الراجحي (السعودية)/ تيمو غوتشالك (ألمانيا) – تويوتا “هايلوكس” – 2:20:29 ساعة

02- دانية عقيل (السعودية)/ ستيفان دوبليه (فِرنسا) – تويوتا “هايلوكس” – 2:25:31 ساعة

03- ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد “أف 150” – 2:29:46 ساعة

فئة “ألتيمايت تي 1”:

01- فهد المرمش (السعودية)/ يزيد الشمري (السعودية) – نيسان “باترول تي 1” – 2:52:19 ساعة

02- فارس المشنى (السعودية)/ سعود التميمي (السعودية) – نيسان “باترول تي 1” – 2:55:19 ساعة

03- خالد الشمري (السعودية)/ ماجد الشمري (السعودية) – نيسان “باترول تي 1” – 3:00:18 ساعة

04- حسين العبيد (السعودية)/ فهد العُمَر (السعودية) – نيسان “باترول تي 1” – 3:03:10 ساعة

05- مطير الشمري (السعودية)/ عيسى الشمري (السعودية) – نيسان “باترول بيك أب تي 1” – 3:04:14 ساعة

06- محمد الحرقان (قطر)/ محمد الدويش (السعودية) – نيسّان “باترول تي 1” – 3:25:03 ساعة

07- عبد العزيز اليعيش (السعودية)/ عُمر اللاحم (السعودية) – نيسان “باترول تي 1” – 4:00:22 ساعة

فئة “التحدي”

01- حمد الحربي (لسعودية)/ أليكسي كوزميتش (الإمارات) – كان – أم “مافريك أكس 3” – 2:40:24 ساعة

02- حمزة باخشب (السعودية)/ مارتين باسيك (بولندا) – كان – أم “مافريك أكس 3” – 2:43:51 ساعة

03- وليد الدخيل (السعودية)/ إيغور أوخوتنيكوف (فيا) – جي رالي “أو تي 3” – 2:50:52 ساعة

04- مها الحملي (السعودية)/ أوريول مينا (إسبانيا) – كان – أم “مافريك أكس 3” – 2:54:51 ساعة

05- أنيت كوانت (ألمانيا)/ أني سيل (السويد) – ياماها “واي أكس زد 1000 آر” – 3:03:54 ساعة

فئة “سايد باي سايد”

01- عبد اللـه الحيدان (السعودية)/ بدر العجمي (السعودية) – كان – أم “مافريك أكس 3” – 2:38:29 ساعة

02- عبد اللـه الشقاوي (السعودية)/ رائد العسّاف (السعودية) – كان – أم “مافريك أكس آر أس توربو آر آر” – 2:44:34 ساعة

03- أُرجُوان عمّار (السعودية)/ خالد الكندي (الإمارات) – كان – أم “مافريك أكس آر أس توربو آر آر” – 2:55:59 ساعة

04- معاذ حريري (السعودية)/ كيريل شوبين (قرغيزستان) – كان – أم “مافريك أكس آر أس توربو آر آر” – 2:57:37 ساعة

04- منى كردي (السعودية)/ ألبرت فيلياموفيتش (ليتوانيا) – كان – أم “مافريك أكس آر أس توربو آر آر” – 3:25:38 ساعة

فئة “ستوك” (الإنتاج التجاري)

01- سُفيان العُمَر (السعودية)/ ياسر الخريف (السعودية) – نيسان “باترول” – 2:54:28 ساعة

02- ماجد الثنيان (السعودية)/ فهد السُفياني (السعودية) – نيسان “باترول” – 3:14:59 ساعة

03- محمد عسيري (السعودية)/ سُليمان العُريني (السعودية) – نيسان “باترول” – 3:38:11 ساعة

04- جعفر القحطاني (السعودية)/ حُسام الزهراني (السعودية) – نيسان “باترول” – 3:38:40 ساعة

الدرّاجات النارية:

01- محمد البلوشي (الإمارات) – كاي تي أم “رالي” – 3:27:21 ساعة

02- عبد الحليم المُغيرة (السعودية) – كاي تي أم “رالي” – 3:32:18 ساعة

03- حمدان العلي (الإمارات) – هوندا “سي آر أف 450 آر أكس” – 3:38:54 ساعة

04- عبد اللـه الشطّي (الكُويت) – كاوازاكي “كاي أكس 450” – 3:39:24 ساعة

05- هانُّو جيسير (جنوب إفريقيا) – كاي تي أم “رالي رِبليكا” – 3:41:53 ساعة

06- مشعل الغُنيم (السعودية) – هاسكفارنا “450 رالي رِبليكا” – 3:45:09 ساعة

07- أحمد الجابر (السعودية) – كاي تي أم “إي أكس سي 450” – 3:49:21 ساعة

08- فيليب هورليمان (الإمارات) – هاسكفارنا “أف إي 501” – 3:59:16 ساعة

09- رفيق عيد (لبنان) – غازغاز “450 رالي رِبليكا” – 4:01:32 ساعة

10- إيهاب الحكيم (السعودية) – فانتيك “رالي مصنعية” – 4:49:09 ساعة

11- بدر الحمدان (السعودية) – كوف “رالي” – 5:08:34 ساعات

12- جاتين غانيش جاين (لبنان) – كوف “رالي برو 450” – 5:50:30 ساعة

13- عبد الرحمن المديهش (السعودية) – ياماها “دبليو آر 450 أف” – 6:07:16 ساعة

كوادز:

01- هيثم التويجري (السعودية) – ياماها “رابتور 700” – 3:35:02 ساعة

02- عبد العزيز الشيبان (السعودية) – ياماها “رابتور 700” – 3:44:01 ساعة

03- هاني النومسي (السعودية) – ياماها “رابتور 700” – 4:07:18 ساعة

04- عبد الرحمن العبد اللطيف (السعودية) – سي أف موتو “سي فورس 1000” – 6:07:27 ساعة

05- عبد العزيز العطوي (السعودية) – ياماها “رابتور 700” – 8:42:48 ساعة