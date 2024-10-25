مجموعة “روشن” تطلق أكبر هاكاثون لحلول الحياة الذكية وتكنولوجيا العقارات

الرياض : البلاد

أعلنت مجموعة روشن -إحدى مشاريع صندوق الاستثمارات العامة-، عن إطلاق “روشن هاكاثون 24″، أكبر مسابقة تقنية في مجال تكنولوجيا العقارات (PropTech) في المنطقة حتى الآن.

وسيُقام الحدث خلال معرض “سيتي سكيب العالمي” بالرياض في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، حيث سيشهد مشاركة مئات المبتكرين من أكثر من اثنتي عشرة دولة، يتنافسون على تصميم أفضل الأفكار لقطاعي البناء والعقارات في أربعة مجالات رئيسية. وستحصل الفرق الفائزة بالمركز الأول على جائزة مالية 300 ألف ريال، لمساعدتهم على تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع.

ويأتي “روشن هاكاثون 24” استكمالًا لنجاح النسخة الأولى في عام 2023، التي تنافس فيها 17 فريقا من 12 دولة على جوائز مالية تجاوزت المليون ريال, إذ زاد هذا العام عدد المجالات لتشمل التقنيات الخضراء مثل كفاءة الطاقة والمباني الذكية والأتمتة والمسؤولية الاجتماعية للشركات وريادة الأعمال التكنولوجية.

ويمكن للأفراد أو الفرق تسجيل اهتماماتهم وأفكارهم على الموقع الإلكتروني لـ “روشن هاكاثون 24”, وسيُمنح المرشحون للمشاركة في الهاكاثون أربعة أيام خلال معرض سيتي سكيب العالمي لعرض نماذج أعمالهم، التي ستُقيّمها لجنة التحكيم في اليوم الختامي للحدث.

وسيحصل كل فريق فاز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 300,000 ريال، بينما سيحصل كل فريق في المركز الثاني على 150 ألف ريال، والفرق الحاصلة على المركز الثالث على 50 ألف ريال، وذلك لتطوير نماذج أعمالهم.

ويدعم “روشن هاكاثون 24” كل من “الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز” و”مركز ريادة الأعمال الرقمية” كشركاء للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و”بي دبليو سي” الشريك المعرفي، و”جوجل” و”Future Workshops” كشركاء تقنيين. كما تدعمه كل من “الكراج” و”أكاديمية طويق”.

وللتقديم ومزيد من التفاصيل زيارة: https://roshn.tuwaiq.edu.sa/en.