شاهد| القادسية يعبر ضمك بثنائية

البلاد- جدة
حقق فريق القادسية فوزًا مهمًا على نظيره ضمك، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل اللاعب جوليان كينونيس الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 39.
وفي الدقيقة 88، أضاف الجابوني أوباميانج الهدف الثاني للقادسية، قلص اللاعب حبيب ديالو النتيجة لضمك في الدقيقة 90+6.
بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ضمك عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.
القادسية يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة ضمك
شاهد أهداف المباراة ⤵️📺
#دوري_روشن_السعودي #القادسية_ضمك | #SSC pic.twitter.com/3zw4IrO2TY
— SSC (@ssc_sports) October 25, 2024