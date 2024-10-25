الرياضة

شاهد| القادسية يعبر ضمك بثنائية

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع الآخر / 1446 هـ      25 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق القادسية فوزًا مهمًا على نظيره ضمك، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل اللاعب جوليان كينونيس الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 88، أضاف الجابوني أوباميانج الهدف الثاني للقادسية، قلص اللاعب حبيب ديالو النتيجة لضمك في الدقيقة 90+6.

بتلك النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ضمك عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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