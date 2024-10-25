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شاهد| الأهلي يتعادل مع الأخدود في ” روشن”
الرياضة

شاهد| الأهلي يتعادل مع الأخدود في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع الآخر / 1446 هـ      25 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة الأهلي والأخدود التي استضافتها ملعب مدينة الملك عبدالله “الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025.

بادر الأخدود بالتقدم عن طريق سافيو جودوين في الدقيقة السادسة من عمر الوقت البديل للشوط الأول من متابعة لركلة الجزاء التي تصدى لها ميندي.

وفي الشوط الثاني تمكن رياض محرز من إدراك التعادل في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وكرّس الأخدود عقدته للأهلي، حيث لم يتفوق “الراقي” إلا في مباراة واحدة من أصل 5 مواجهات جمعت الطرفين تاريخيًا.

وواصل الأهلي نزيف النقاط بفقدان نقطتين جديدتين في مشواره بدوري روشن؛ ليصبح رصيده 11 نقطة ويحتل المركز السابع، بينما رفع الأخدود رصيده إلى 5 نقاط في المركز السادس عشر.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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