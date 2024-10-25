“البيئة” تدعو الصيادين للاستفادة من بدء موسم صيد أسماك الباغة عبر منصة “نما”

الرياض : البلاد

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع الصيادين للاستفادة من موسم صيد أسماك الباغة الذي انطلق في 16 أكتوبر 2024م ويستمر حتى 31 مايو 2025م، وذلك من خلال الحصول على تصريح الصيد الموسمي عبر منصة “نما” التابعة للوزارة.

وأوضحت أن الهدف من هذه الخطوة تسهيل الإجراءات على المستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال، وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى تعزيز حماية البيئة البحرية وتقليل الصيد غير القانوني، وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بسلوك الصيادين والمخزون السمكي، مما يسهم في اتخاذ قرارات مستقبلية مستنيرة لحماية الموارد البحرية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الاقتصاد المحلي من خلال تحقيق الاستدامة في كمية الأسماك المتاحة، وضمان استمرار توازن المخزون السمكي بما يخدم الصيادين والمجتمع بشكل عام.

وبيَّنت أن خدمة التصريح متاحة لجميع الأفراد وقطاع الأعمال عبر منصة “نما”، داعية إلى الاستفادة من هذه الخدمة عبر الرابط التالي: https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=87jJv1SpMguW9ii8NNRZlqoiYH08lm%2FY12n%2FQbg74mMvY2eDyUs5fg%3D%3D.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن تحقيق التوازن بين حماية الموارد البحرية واستدامة الأنشطة الاقتصادية يعتمد على تعاون جميع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الالتزام بالقوانين والتعليمات سيؤدي إلى تعزيز الثروة السمكية والبيئة البحرية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.