الرياضة اتحاد القدم السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الأوكراني

البلاد- جدة

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مذكرة تفاهم مع نظيره الأوكراني، بحضور رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل ورئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندريه شيفتشينكو. وجرى على هامش توقيع مذكرة التفاهم الذي حضره الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، ورئيس وحدة ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 حماد البلوي، ومستشاري رئيس الاتحاد الأوكراني أرتيميج ريابوف وأوليتا بالبيت، لقاء بين رئيس الاتحاد السعودي ونظيره الأوكراني، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون بين الاتحادين بما يخدم كرة القدم بين البلدين، وذلك ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز التعاون مع الاتحادات الكروية حول العالم.