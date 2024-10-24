6 شركات سعودية تتأهل لنهائيات كأس العالم لريادة الأعمال

البلاد ــ الرياض

حصدت 6 شركات سعودية بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال، التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك”، وشبكة ريادة الأعمال العالمية GEN، خلال فعاليات ملتقى بيبان 24، الذي يقام في العاصمة الرياض تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

واستطاعت الشركات السعودية تجاوز مراحل التصفيات الوطنية والإقليمية؛ لتتأهل ضمن 100 شركة تنافسية إلى نهائيات كأس العالم لريادة الأعمال، إذ تعـد هذه الشركات واجهة جديدة في عالم ريادة الأعمال، مركزة على تطوير حلول مبتكرة في مجالات متنوعة، ما يعزز القدرة التنافسية لتوفير فرص في السوق المحلية والعالمية.

وتشمل الشركات المتأهلة للنهائيات مجموعة من الابتكارات والمشاريع التي تعكس عُمق روح الريادة في قطاع الأعمال بالمملكة، منها: شركة “عمار” العقارية، التي تعد منصة تقنية لإدارة التأجير، إذ تُمكّن المنصة ملاك العقارات والباحثين عن وحدات للتأجير من التفاعل بموثوقية وسهولة من خلال منصة مبتكرة تتيح للعملاء الاستفادة من خدمات الوساطة والتسويق العقاري بشكل إلكتروني، ما يجعل العملية أكثر بساطة واحترافية، مع ضمان الالتزام بالأنظمة الحكومية في جميع تعاملاتها العقارية.

كما تقدم شركة “amplifAI” وهي منصة تعمل على العناية بالقدم السكرية من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، أدوات للتوسع في التشخيص الصحي، وتحسين نتائج المرضى من خلال الكشف المبكر الدقيق، وتعزيز الكفاءة في تقييمات القدم، وضمان الرعاية الشاملة، وتبسيط التكامل في البنية التحتية للرعاية الصحية، إضافة إلى ذلك شركة “بلورة”، وهي منصة ذكاء أعمال تتكامل بشكل فوري مع أنظمة نقاط البيع لبناء رؤى عميقة قابلة للتنفيذ من مصادر البيانات المختلفة، وذلك لتعزيز عملية اتخاذ القرار في قطاعي التجزئة والأغذية والمشروبات لزيادة المبيعات وتحسين رضا العملاء.

وفي مجال البناء، تقدم شركة “فبني” الرائدة في مجال البناء والمواد الصديقة للبيئة، حلولاً مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات قطاع البناء والتشييد.

وحول التعليم والمساعدة، تقدم شركة “مدكر” تطبيقًا يساعد على وضع خطة تعليمية مناسبة للقرآن الكريم، تحدد من خلالها مسار التعليم (تسميع، مراجعة، تصحيح تلاوة، تلقين)، مع أمهر المعلمين والمعلمات الحافظين لكتاب الله، والحاصلين في الأقل على إجازة برواية حفص عن عاصم.