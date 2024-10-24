5 مواجهات في الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة السلة

تنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة (5) مواجهات.
حيث يلتقي على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة عند الساعة 6 مساء أحد بنظيره السلام ، وعلى نفس الصالة عند الساعة (8) مساء يلتقي العلا نظيره الفتح.
وفي القطيف، وعلى صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز عند الساعة 3 مساء يستضيف الصفا نظيره الأهلي، وعند الساعة 5 مساء يلتقي الخليج نظيره الاتحاد. وعلى صالة نادي النصر يلتقي النصر نظيره الخويلدية عند الساعة 4 مساء.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م