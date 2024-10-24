الرياضة

5 مواجهات في الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة السلة

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع الآخر / 1446 هـ      24 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة السلة  بإقامة (5) مواجهات.

حيث يلتقي على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة عند الساعة  6 مساء  أحد بنظيره السلام ، وعلى نفس الصالة عند الساعة (8) مساء يلتقي العلا نظيره الفتح.

وفي القطيف، وعلى صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز عند الساعة 3 مساء يستضيف الصفا نظيره الأهلي، وعند الساعة 5 مساء يلتقي الخليج نظيره الاتحاد. وعلى صالة نادي النصر  يلتقي النصر نظيره الخويلدية عند الساعة 4 مساء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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