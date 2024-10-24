الرياضة 5 مواجهات في الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة السلة

البلاد- جدة تنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة (5) مواجهات. حيث يلتقي على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة عند الساعة 6 مساء أحد بنظيره السلام ، وعلى نفس الصالة عند الساعة (8) مساء يلتقي العلا نظيره الفتح. وفي القطيف، وعلى صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز عند الساعة 3 مساء يستضيف الصفا نظيره الأهلي، وعند الساعة 5 مساء يلتقي الخليج نظيره الاتحاد. وعلى صالة نادي النصر يلتقي النصر نظيره الخويلدية عند الساعة 4 مساء.