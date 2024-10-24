107 اتفاقيات بملتقى الطاقة

البلاد- الرياض

شهد سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم إستراتيجية؛ لتعزيز الريادة العالمية للمملكة في مجالات الطاقة، مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص، تقدَّر قيمتها الإجمالية بـ 104 مليارات ريال.

وخلال افتتاحه أعمال” ملتقى توطين قطاع الطاقة” في العاصمة الرياض، تناول سموه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة للتحديات، وتوجيه سموه بإعداد دراسة شاملة حيال سد الفجوات في سلاسل الإمداد.

وأشار سموه إلى دور وعمل لجنة توطين قطاع الطاقة التي وضعت أهدافًا قصيرة وطويلة الأجل، وممكنات إستراتيجية؛ لضمان تحقيق هدفها المتمثل في توطين 75 % من القطاع بحلول عام 2030.