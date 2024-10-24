مركز الملك سلمان يواصل مساعداته في العالم.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة إلى لبنان

الرياض – بيروت- واس

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، أمس، الطائرة الإغاثية الحادية عشرة، ضمن الجسر الجوي السعودي، الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتحمل على متنها المساعدات الإغاثية، التي تشتمل على عشرات الأطنان من المواد الغذائية والإيوائية والطبية؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله.

تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.



وفي إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المستمرة التي تقدمها المملكة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم، وضمن مشروع المساعدات للعام 2024م، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1321 سلة غذائية، و1321 حقيبة صحية في مدينة عفرين بمحافظة حلب السورية، استفاد منها 7926 فردًا، من السكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا.

وفي اليمن، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 154 سلة غذائية في مديرية الحوطة بمحافظة لحج، استفاد منها 1.078 فردًا بواقع 154 أسرة.

وإلى باكستان، حيث وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2.500 حقيبة إيوائية في إقاليم السند وخيبربختون خوا، وكشمير، استفاد منها 17.500 فرد من الفئات الأكثر ضعفًا في المناطق المتضررة من الفيضانات.