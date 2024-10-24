شاهد| الشباب يتغلب على العروبة بثلاثية

محمود العوضي-جدة
حقق فريق الشباب فوزًا كبيرًا على نظيره العروبة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن.
سجل للشباب اللاعب هارون كمارا في الدقيقة 38، مستغلاً تمريرة من عبدالرزاق حمدالله. وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب عبدالرزاق حمدالله.واختتم مصعب الجوير أهداف اللقاء في الدقيقة 90+4.
بتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 15 دقيقة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن.
" الشباب يكسب العروبة بثلاثية نظيفة"
شاهد الأهداف الثلاثة ⚽️⤵️#دوري_روشن_السعودي#العروبة_الشباب | #SSC pic.twitter.com/GCfqHlMk6i
— SSC (@ssc_sports) October 24, 2024