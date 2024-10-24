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شاهد| الشباب يتغلب على العروبة بثلاثية
الرياضة

شاهد| الشباب يتغلب على العروبة بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع الآخر / 1446 هـ      24 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي-جدة

حقق فريق الشباب فوزًا كبيرًا على نظيره العروبة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن.

سجل للشباب اللاعب هارون كمارا في الدقيقة 38، مستغلاً تمريرة من عبدالرزاق حمدالله. وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب عبدالرزاق حمدالله.واختتم مصعب الجوير أهداف اللقاء في الدقيقة 90+4.

بتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 15 دقيقة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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