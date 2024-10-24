شاهد| الخليج يتخطى الوحدة بثلاثية

البلاد- جدة
تغلب فريق الخليج فوزا على نظيره الوحدة، بثلاثية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن.
جاءت أهداف الخليج عن طريق كونستانتينيوس فور تونيس في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، وفابيو مارتينيز في الدقيقة 59، وخالد ناري في الدقيقة 72. فيما سجل اللاعب يوسف الأمين الهدف الوحيد لفريق الوحدة في الدقيقة 45+1.
وتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.
الخليج يقلب الطاولة على الوحدة بثلاثية ( 3 – 1 )
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️
#دوري_روشن_السعودي #الوحدة_الخليج | #SSC pic.twitter.com/gTSMOpE9Tl
— SSC (@ssc_sports) October 24, 2024