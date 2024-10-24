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شاهد| الخليج يتخطى الوحدة بثلاثية
الرياضة

شاهد| الخليج يتخطى الوحدة بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع الآخر / 1446 هـ      24 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تغلب فريق الخليج فوزا على نظيره الوحدة، بثلاثية مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن.

جاءت أهداف الخليج عن طريق كونستانتينيوس فور تونيس في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، وفابيو مارتينيز في الدقيقة 59، وخالد ناري في الدقيقة 72. فيما سجل اللاعب يوسف الأمين الهدف الوحيد لفريق الوحدة في الدقيقة 45+1.

وتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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