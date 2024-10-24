الرياضة

شاهد| الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة الـ 15

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع الآخر / 1446 هـ      24 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
توج فريق الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري 2024 على حساب غريمه الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

امتدت المباراة لـ4 أشواط، لتنتهي بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يحسم الأهلي اللقب لصالحه بفوزه بركلات الترجيح 7-6.


كان الأهلي الأكثر خطورة طوال الوقت الأصلي، لكنه فشل في ترجمة هجماته المتواصلة إلى أهداف حتى نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.


واتجه الفريقان لخوض شوطين إضافيين، أملًا في إحراز أحدهما هدف التتويج، لكن ذلك لم يحدث حتى صافرة النهاية.

اتجه الغريمان لركلات الترجيح في نهاية المطاف؛ فابتسمت للأهلي، ليتوج بطلًا للسوبر المصري 2024، للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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