شاهد| الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة الـ 15

محمود العوضي- جدة
توج فريق الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري 2024 على حساب غريمه الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
امتدت المباراة لـ4 أشواط، لتنتهي بالتعادل بدون أهداف، قبل أن يحسم الأهلي اللقب لصالحه بفوزه بركلات الترجيح 7-6.
كان الأهلي الأكثر خطورة طوال الوقت الأصلي، لكنه فشل في ترجمة هجماته المتواصلة إلى أهداف حتى نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
واتجه الفريقان لخوض شوطين إضافيين، أملًا في إحراز أحدهما هدف التتويج، لكن ذلك لم يحدث حتى صافرة النهاية.
اتجه الغريمان لركلات الترجيح في نهاية المطاف؛ فابتسمت للأهلي، ليتوج بطلًا للسوبر المصري 2024، للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.
الأهلي بطلاً للسوبر بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح..
شاهد الركلة الأخيرة الضائعة وفرحة الفوز..#الأهلي_الزمالك #كأس_السوبر_المصري_للأبطال #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/rP5PdBtPX0
— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 24, 2024
الشناوي هو البطل💪 .. شاهد تصديات الشناوي التي منحت السوبر للأهلي 🦅#كأس_السوبر_المصري_للأبطال pic.twitter.com/2bHjuxV7nT
— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 24, 2024
لقطة رائعة.. تحية من لاعبي الأهلي للاعبي الزمالك#الأهلي_الزمالك #كأس_السوبر_المصري_للأبطال #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/af8JUq6Dg4
— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 24, 2024
الشناوي يرفع الكأس..
تتويج فريق الأهلي بطل السوبر المصري #الأهلي_الزمالك #كأس_السوبر_المصري_للأبطال #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/S8EJWEbFuN
— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 24, 2024