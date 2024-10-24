سوق تمور المدينة المنورة يحقق مبيعات تجاوزت 633 مليون ريال

المدينة المنورة : البلاد

شهدت فعاليات موسم تمور المدينة المنورة التي أقيمت على مدار ثلاثة أشهر أكثر من 215 ألف زائر، بمبيعات تجاوزت 633 مليون ريال عبر “مزادات ” أكثر من 53 مليون كيلو جرامًا من التمور.

وتضمنت فعاليات الموسم الذي اختتم أعماله أمس معرضًا مصاحبًا شاركت فيه 60 جهة، تنشط في مجال إنتاج وتعبئة وتسويق التمور، والمنتجات التحويلية التي يدخل في إنتاجها التمر الذي تنتجه أكثر من 29 ألف مزرعة في أرجاء منطقة المدينة المنورة من عدة أصناف، فيما بلغ حجم مبيعات المعرض المصاحب لموسم التمور أكثر من ثلاثة ملايين ريال.

كما شملت فعاليات موسم تمور المدينة المنورة إقامة 13 ورشة عمل ولقاء تعريفيًا، شهدها 348 مستفيدًا من رواد الأعمال، والأسر المنتجة، بمشاركة 16 متحدثًا من 10 جهات متخصصة تناولت موضوعات الذكاء الاصطناعي، وطرق الزراعة والريّ الحديثة، والتعريف بمفهوم الامتياز التجاري في السياحة الريفية، إلى جانب عدة فعاليات مجتمعية مصاحبة.

وأسهم تطبيق “نظام إلكتروني” لحصر كميات التمور الواردة من المزارع إلى السوق في تنظيم حركة تداول التمور عبر المزاد اليومي المصاحب لموسم تمور المدينة المنورة، إضافة إلى تسريع خدمات إصدار بطاقات مقدمي الخدمات في المزاد، وجدولة مواعيد العرض والبيع، وتوفير الخدمات اللوجستية والتمويلية، وتعزيز عمليات تداول التمور بين الباعة المزارعين والمشترين، ومزودي خدمات التسويق والمنتجات الزراعية، ودعم بناء الشراكات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، ودعم قطاع التمور في المنطقة.