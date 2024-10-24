بدء أعمال السجل العقاري لـ (119) حيًا بالدمام والخبر والقطيف

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (227،778) قطعة عقارية لـ (79) حيًا بمدينة الدمام و (32) حيًا بمحافظة الخبر و (8)أحياء بمحافظة القطيف ابتداءً من 24 نوفمبر 2024م، الموافق 22 جمادى الأول 1446هـ، وحتى نهاية يوم 27 فبراير 2025م الموافق 28 شعبان 1446هـ.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمدينة الدمام: (بدر، أحد، الجلوية، الخضرية، العنود، الأثير، النور، الضباب، الفيحاء، الصناعية، غرناطة، المحمدية، ضاحية الملك فهد، القادسية، الرابية، الأمانة، الشروق، الدانة، الفرسان، البحيرة، العزيزية، الجوهرة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، القصور، الحرس الوطني، الجامعة، الدانة الجنوبية، القشلة، الدوحة الشمالية، غرب الظهران، الدوحة الجنوبية، الدانة الشمالية، الوسام، حي صناعية الظهران، الإسكان الشمالي، العروبة الجنوبي، الحزم، الإسكان الجنوبي، العروبة الشمالي، الجود، جزء من حي الشعلة، المطار، الهضبة، الصناعية الثانية، الخدمات المساندة، القزاز، الدواسر، الشاطئ الشرقي، النخيل، العدامة، البديع، الخليج، الحمراء، الأمير محمد بن سعود، العمامرة، الطبيشي، المزروعية، البادية، الزهور، الربيع، السلام، السوق، الناصرية، الشاطئ الغربي، الحسام، الصدفة، الخالدية الجنوبية، النسيم، ميناء الملك عبد العزيز، النورس، السيف، الراكة الشمالية، الخالدية الشمالية، الصفا، مدينة الملك فيصل الجامعية، الفنار، شاطئ نصف القمر، غرب العزيزية).

فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الخبر: ( ابن سيناء، الخبر الجنوبية، الثقبة، البندرية، الراكة الجنوبية، الحزام الأخضر، التحلية، الجسر، الكورنيش، العقربية، البستان، الحزام الذهبي، الجوهرة، الهدا، الخزامى، العليا، الحمراء، التعاون، الساحل، الروابي، قرطبة، اليرموك، مدينة العمال، الإسكان، الخبر الشمالية، صناعية الثقبة، الأندلس، أشبيليا، البحر، الخور، صناعية الفوازية، صناعية الثقبة).

كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمحافظة القطيف: (الزهور، حي الأوجام، حي التلال، حي الفيحاء، حي الروابي، حي النهضة، حي الريحان، حي المها) مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت “هيئة العقار” إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية : https://rer.sa ، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار، وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة، بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.