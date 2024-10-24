«الحسكي».. واحات طبيعية ومكونات ‏سياحية مميزة

البلاد- رفحاء

تحتضن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية وادي” الحسكي” أشهر مواقع التيسية، الذي يُعد تحفة طبيعية غناء، ويمثل أحد أجمل أودية ‏المنطقة‏، وتختلط فيه الأشجار والشجيرات والنباتات والأعشاب البرية الطبيعية الخلابة ‏والجميلة؛ مثل: أشجار الطلح، ‏والسدر البري الكثيف الذي ينتشر في الوادي‏، إضافة إلى عددٍ من ‏أنواع الطيور، والحياة الفطرية التي تسكن هذا المكان‏، لترسم لوحة ‏جمالية في قلب المنطقة.

وتتميز منطقة ” التيسية” بجمال طبيعتها، وتنوع تضاريسها وانبساط أرضها ذات ‏التربة ‏الحمراء، مع وجود عدد من الكثبان ‏الرملية‏، لتنعشه نسمات الهواء، ويملك” الحسكي” مكونات ‏سياحية مميزة وجاذبة، تستهوي الجميع للخروج للصحراء ‏والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، ‏التي تمنح النفس الراحة ‏بعيدًا ‏عن صخب المدينة، ‏خاصة في الليل الهادئ والسماء المليئة بالنجوم المتلألئة والجو العليل، ما جعل ‏من المكان لوحة فنية طبيعية غناء تجذب العديد من الزوار، وفق آلية محددة من قبل إدارة المحمية، ضمن مبادراتها لتعزيز السياحة البيئية، والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، وتقديم عروض شاملة عن مسارات السياحة البيئية؛ مثل كرفانات الحسكي، والمخيمات البيئية.