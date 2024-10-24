“التخصصات الصحية” توقع 19 اتفاقية وتطلق منصة “ممارس أعمال”

الرياض : البلاد

وقّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 19 اتفاقية ضمن مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2024، وأطلقت 3 برامج نوعية، تتعلق في تطوير الأعمال والخدمات في القطاع الصحي.

وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور أوس بن إبراهيم الشمسان، أن الهيئة تسعى لرفع مستوى التعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في دعم مسيرة التدريب والتعليم الصحي بالمملكة، منوهًا بحرص الهيئة لمواكبة التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والاستثمار في تقنياته الحديثة.

ووقعت الهيئة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، ومجلس الاعتماد الكندي، ومعهد تطوير الرعاية الصحية الأمريكي، وجامعة شيكاغو للطب، ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية،، والمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وجامعة الملك سعود، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة، وتجمع الرياض الصحي الثالث، وتجمع الطائف الصحي، والإدارة العامة لصحة السجون، ومركز جنيف للاستدامة، وشركة لين للأعمال، وجمعية حياة الطفل.

وأطلقت التخصصات الصحية -على هامش الملتقى- منصة “ممارس أعمال” الذي يقدم خدمات رقمية ومزايا تلبي رغبات الممارسين، وتسهم في رفع كفاءتهم، إضافةً لإطلاقها نموذج “مزيج التدريب” الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في دعم إدارة المستشفيات لاتخاذ القرار وتحديد الاحتياج من الكوادر الطبية، فيما أطلقت مبادرة “فرصة دعم الأبحاث للتحديات الإستراتيجية للهيئة” التي تهدف إلى دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات وتوجيه الجهود البحثية نحو 3 أبعاد تتضمن الممارس، والمنشأة، والمناهج والتعليم. واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها أحدث منصاتها التفاعلية، وخدماتها وبرامجها المقدمة لمنظومة القطاع الصحي ولأعضائها من الممارسين الصحيين، إضافةً إلى إقامة العديد من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي شارك فيها المختصين، حيث تناولت مواضيع متنوعة عن التطوير والتحسين في القطاع الصحي.