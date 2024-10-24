البرازيلي تيتي يقترب من قيادة المنتخب السعودي

كشفت تقارير إعلامية، عن اقتراب البرازيلي تيتي من تولي مهمة تدريب المنتخب الكروي الأول في تصفيات مونديال 2026 وخلافة الإيطالي روبرتو مانشيني.
وقبل ساعات، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الأول، بعد تراجع نتائج الأخضر الذي تعقدت مهمته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث فقد الأخضر 7 نقاط على ملعبه بالتعادل أمام إندونيسيا والبحرين والخسارة أمام اليابان ليبقى في رصيده 5 نقاط بالمركز الثالث في مجموعته.
وأكد الصحفي البرازيلي، أندري هيرنان، أن تيتي مرشح مفضل ليكون المدرب الجديد للمنتخب السعودي بدلاً من المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني.
وأوضح، أن وكيل أعمال المدرب السابق لمنتخب البرازيل سافر هذا الأسبوع للتحدث مع المسؤولين السعوديين الذين يتعجلون إتمام التوقيع مع المدرب قبل التوقف الدولي المقبل.
وأكد الاتحاد السعودي أن اسم المدرب القادم للمنتخب الوطني سيتم إعلانه خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة نهائية.
وسيواجه المنتخب السعودي خلال التوقف الدولي المقبل منتخب أستراليا ثم منتخب إندونيسيا خارج ملعبه في مواجهتين غير قابلتين للتعويض.
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