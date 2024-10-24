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شاهد| الاتحاد يتغلب على الرياض بهدف كانتي
الرياضة

شاهد| الاتحاد يتغلب على الرياض بهدف كانتي

صحيفة البلادaccess_time21 / ربيع الآخر / 1446 هـ      24 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

  حقق فريق الاتحاد فوزًا صعبًا على نظيره الرياض،بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن.

سجل اللاعب الفرنسي نغولو كانتي الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 45+2، بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، فشل حارس الرياض في التصدي لها.

وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الرياض عند 13 نقطة في المركز الخامس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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