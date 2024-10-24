شاهد| الاتحاد يتغلب على الرياض بهدف كانتي

البلاد- جدة

حقق فريق الاتحاد فوزًا صعبًا على نظيره الرياض،بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري روشن.

سجل اللاعب الفرنسي نغولو كانتي الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 45+2، بعد تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، فشل حارس الرياض في التصدي لها.

وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الرياض عند 13 نقطة في المركز الخامس.