الأخضر السعودي يتراجع في تصنيف الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات والذي شهد تراجعا للمنتخب الوطني السعودي.
وتراجع المنتخب السعودي من المركز الـ 56 عالميًا إلى الـ 59، وذلك بعد الخسارة من اليابان ثم التعادل مع البحرين خلال شهر أكتوبر الجاري بتصفيات كأس العالم 2026.
وتصدر المنتخب الياباني التصنيف الآسيوي، وجاء المنتخب الإيراني ثانيًا، والكوري الجنوبي في المرتبة الثالثة. وحافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف العالمي، وجاء المنتخب الفرنسي ثانيًا والإسباني ثالثًا.
وعربيًا، احتل المنتخب المغربي الصدارة بوجوده في المرتبة الـ 13 عالميًا، ثم المنتخب المصري ثانيًا باحتلال المركز الـ 30 على العالم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م