استدعاء أكثر من 16 ألف سيارة “جي إم سي” و”شيفروليه” و”كاديلاك”

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 6,896 سيارة جي إم سي من طراز: يوكون، يوكون إكس إل، وسييرا إل دي موديل 2023-2024، و8,527 سيارة شيفرولية طراز: تاهو، سوبربان، وسيلفرادو إل دي موديل 2023-2024، و579 سيارة كاديلاك من طراز: اسكاليد واسكاليد إي أس في موديل:2023-2024، لاحتمالية عدم عمل الإشارة التحذيرية الخاصة بزيت الفرامل بالشكل الصحيح عن نقصان أو تسرب الزيت عن المستوى المطلوب دون معرفة قائد المركبة , مما قد يقلل من أداء الفرامل وزيادة خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكلاء المحليين، شركة جنرال موتورز على الرقم المجاني (8008200048)، وشركة الجميح للسيارات على الرقم المجاني (8007525252)، وشركة التوكيلات العالمية على الرقم المجاني (8002442244) لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.

ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).