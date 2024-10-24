الرياضة اتحاد البولو ينطلق ببطولة الكأس الفضية في نوفمبر

الرياض- البلاد

أعلن الاتحاد السعودي للبولو، روزنامة الموسم الجديد الذي سينطلق ببطولة الكأس الفضية في منتصف نوفمبر 2024، بميدان البولو بمنتج نوفا للفروسية (غرب الرياض)، وستخوض الفرق 6 بطولات محلية في الموسم الجديد، إضافة إلى المشاركات الخارجية. حيث ستقام بطولة بولو إن ذا بارك بدبي في الـ 23 نوفمبر 2024، تليها بطولة الكأس الذهبية في نهاية نوفمبر 2024، تعقبها بطولة العلا للفرسان السعوديين، وفي يناير 2025 تعود منافسات بطولة بولو الصحراء مجدداً بنسختها الرابعة، لتختتم بطولات الموسم بتصفيات كأس العالم للارينا في الـ 24 ابريل 2025. وكانت تدريبات ومعسكرات الفرق قد انطلقت أمس بمشاركة 30 فارساً منضمين إلى 9 فرق، في ميدان البولو بمنتج نوفا للفروسية (غرب الرياض) استعداداً للموسم الجديد. ويسعى الاتحاد السعودي للبولو إلى تأهيل الفرسان الجدد المنضمين إلى ممارسة اللعبة، تمهيداً للمشاركة في منافسات الموسم، ومن ثم تمثيل المملكة في المحافل العالمية، وذلك تحقيقاً لأهداف واستراتيجية الاتحاد بنشر اللعبة وزيادة ممارسيها، والمتوافقة مع استراتيجية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.