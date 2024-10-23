وزير الدفاع يجتمع مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصناعية الإيطالية

روما : واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في العاصمة الإيطالية روما اليوم، اجتماعًا مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الصناعية الإيطالية، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية إيطاليا.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الفرص الواعدة للتعاون وفق رؤية المملكة 2030 في مجالات الصناعات العسكرية، والأبحاث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية.

حضر الاجتماع معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، ووكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في روما اللواء المهندس الركن عبدالهادي بن حاسن العمري.

فيما حضره من الجانب الإيطالي مستشار وزير الدفاع للسياسات الصناعية العسكرية الفريق الأول المتقاعد إنزو فيتشاريللي، ورئيس مجلس الإدارة لشركة (ليوناردو) ستيفانو بونتيكورفو، ورئيس مجلس الإدارة لشركة (فينكانتيري) بياجيو مازوتا، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة (إي إل تي) إنزو بينيني، وعدد من كبار المسؤولين في الشركات.