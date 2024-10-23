هيئة الطيران المدني تستعرض تعزيز الربط الجوي العالمي

البلاد ــ الرياض

شاركت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني أمس، في أعمال المؤتمر الدولي لمفاوضات خدمات النقل الجوي (آيكان 2024) الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، خلال الفترة 21 – 25 أكتوبر في العاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور أكثر من 80 دولة.

واستعرضت الهيئة العامة للطيران المدني – ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب – ؛ استراتيجية القطاع ورؤيته لتعزيز الربط العالمي، إلى جانب استعراض تقدم المملكة في مجال الطيران، مؤكدًا أن رحلة المملكة في مجال الطيران تعد تجربة تحولية بامتياز، مشيرًا إلى أن استضافة المملكة لمؤتمر الآيكان العام الماضي في الرياض أظهرت الفرص الاستثمارية غير المسبوقة في قطاع الطيران السعودي، مما يقرب المملكة خطوة من تحقيق أهداف رؤية 2030.

كما استعرض أحدث التطورات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية في المملكة، بما في ذلك مشروع مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، بالإضافة إلى التقدم المحرز في مشاريع الشراكة المتعددة بين القطاعين العام والخاص في مختلف مناطق المملكة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطيران؛ أضافة إلى توسعة مطار المدينة المنورة وإطلاق شركة طيران الرياض، وهي خطوة محورية تهدف إلى جعل الرياض واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم.

وخلال أيام المؤتمر المتبقية، ستوقع الهيئة عددًا من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم حول خدمات النقل الجوي، مع عدد من الدول، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي وتوسيع شبكة الربط.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، وقعت في وقت سابق من هذا العام، اتفاقيات مهمّة مع كل من الصين وسنغافورة والمملكة المتحدة، تهدف إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة وزيادة عدد الوجهات إلى 250 وجهة عالمية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الركاب لتصل إلى 330 مليون مسافر سنويًا، تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران والمتوافقة لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما شهدت النسخة الخامسة عشرة من المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية (ICAN2023)، والمنعقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 7-3 ديسمبر 2023، توقيع 521 ما بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم وسجل مباحثات وعقد 579 لقاءً واجتماعًا ثنائيًّا ومفاوضات في مجال خدمات النقل الجوي، بمشاركة أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية وأكثر من 700 خبير ومُتخصص في الطيران المدني.

وتواصل المملكة تحقيق تقدم ملحوظ نحو هذه الأهداف، حيث قدمت خدماتها لـ 62 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.