في دوري يلو| الحزم يضرب أبها برباعية.. والطائي يعبر الفيصلي

الرياضةفي دوري يلو| الحزم يضرب أبها برباعية.. والطائي يعبر الفيصلي صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع الآخر / 1446 هـ 23 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق حائل- خالد الحامد أقيمت 3 مباريات في ختام الجولة السابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، ففي الرس، انتصر الحزم على نظيره أبها بأربعة أهداف مقابل هدف. أحرز رباعية الحزم عكاشة حمزاوي ” هدفين” وجان زينهو، ومحمد اليامي، فيما أحرز هدف أبها مودو بارو. بهذه النتيجة، أصبح رصيد الحزم 16 نقطة، أما أبها فبقي على رصيده 12 نقطة. وفي المجمعة، اقتنص الطائي ثلاث نقاط ثمينه بعد فوزه على مضيفه الفيصلي بهدف دون مقابل، سجله تاوامبا برأسه. وشهدت المباراة تصدى حارس الطائي معتز البقعاوي لركلة جزاء من سوزا؛ ليرفع الطائي رصيده إلى 11 نقطة، وبقي الفيصلي عند 10 نقاط. واكتفى فريقا جدة والجبلين بالتعادل السلبي، ليحصد كل فريق نقطة. فبات رصيد جدة 15 نقطة، والجبلين 7 نقاط.