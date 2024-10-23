في البطولة الخليجية| الاتفاق يتغلب على الرفاع البحريني بثلاثية

البلاد- جدة

حقق فريق الاتفاق الفوز على نظيره الرفاع البحريني، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 3-1، في دوري أبطال الخليج للأندية والتي ينظّمها اتحاد كأس الخليج العربي .

تقدم الرفاع البحريني بالهدف الأول عن طريق فينيسيوس فارجاس في الدقيقة 42، ليأتي الرد سريعا من الاتفاق عن طريق كارل توكو ايكامبي في الدقيقة 44.

وعاد ايكامبي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 49، واختتم الأهداف فينالدوم في الدقيقة 90.

يذكر أن البطولة تضم ثمانية أندية وزعت على أربعة مستويات وهي: “العربي القطري ودهوك العراقي ، والنصر الإماراتي، والرفاع البحريني، والقادسية الكويتي، والاتفاق السعودي، وأهلي صنعاء اليمني، وظفار العماني“.