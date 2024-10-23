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في البطولة الخليجية| الاتفاق يتغلب على الرفاع البحريني بثلاثية
الرياضة

في البطولة الخليجية| الاتفاق يتغلب على الرفاع البحريني بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع الآخر / 1446 هـ      23 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الاتفاق الفوز على نظيره الرفاع البحريني، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 3-1، في دوري أبطال الخليج للأندية والتي ينظّمها اتحاد كأس الخليج العربي .

تقدم الرفاع البحريني بالهدف الأول عن طريق فينيسيوس فارجاس في الدقيقة 42، ليأتي الرد سريعا من الاتفاق عن طريق كارل توكو ايكامبي في الدقيقة 44.

وعاد ايكامبي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 49، واختتم الأهداف فينالدوم في الدقيقة 90.

يذكر أن البطولة تضم ثمانية أندية وزعت على أربعة مستويات وهي: “العربي القطري ودهوك العراقي ، والنصر الإماراتي، والرفاع البحريني، والقادسية الكويتي، والاتفاق السعودي، وأهلي صنعاء اليمني، وظفار العماني“.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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