دعم رحلة رواد الأعمال

البلاد ــ الرياض

خصصت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” منشآت” ضمن ملتقى “بيبان 24″، منطقة مخصصة لخدمة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية، أو المستثمرين الراغبين في دخول القطاع، حيث يشارك نحو 59 مزود خدمة وجهة ممكنة لدعم زوار الملتقى والمستثمرين في القطاع.

وتنشط المنشآت العارضة من خلال” باب التجارة الإلكترونية” بالملتقى في مجالات التقنيات الناشئة والتجزئة الحديثة والحلول الإلكترونية، فيما يقدم 6 استشاريين خدماتهم في مجالات المدفوعات الرقمية والأسواق الإلكترونية، وسلاسل الإمداد، كما يربط مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية بالمستثمرين، وأصحاب المتاجر التقليدية ورواد الأعمال، ويساعدهم على دخول عالم التجزئة الحديثة وإنشاء المشاريع، وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة.