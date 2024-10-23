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دعم رحلة رواد الأعمال

صحيفة البلادaccess_time20 / ربيع الآخر / 1446 هـ      23 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

خصصت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” منشآت” ضمن ملتقى “بيبان 24″، منطقة مخصصة لخدمة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية، أو المستثمرين الراغبين في دخول القطاع، حيث يشارك نحو 59 مزود خدمة وجهة ممكنة لدعم زوار الملتقى والمستثمرين في القطاع.

وتنشط المنشآت العارضة من خلال” باب التجارة الإلكترونية” بالملتقى في مجالات التقنيات الناشئة والتجزئة الحديثة والحلول الإلكترونية، فيما يقدم 6 استشاريين خدماتهم في مجالات المدفوعات الرقمية والأسواق الإلكترونية، وسلاسل الإمداد، كما يربط مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية بالمستثمرين، وأصحاب المتاجر التقليدية ورواد الأعمال، ويساعدهم على دخول عالم التجزئة الحديثة وإنشاء المشاريع، وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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