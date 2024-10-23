جامعة الباحة تستضيف بطولة الجامعات السعودية للشطرنج

تستضيف جامعة الباحة بطولة الجامعات السعودية للشطرنج الموسم 15 للعام 2024 – 2025 م مسار الطلاب ؛ والتي تأتي بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية بوزارة التعليم؛ وتستضيفها الجامعة خلال الفترة من 20-23 ربيع ال’خر الحالي، بالمدينة الجامعية.
تقام البطولة بمشاركة أكثر من 150 طالبًا من 31 جامعة وتتكون من 9 جولات؛ بهدف تعزيز وتطوير المهارات وتحفيز الطلاب على ممارسة هواياتهم المفضلة بمختلف فئاتهم العمرية، وتوسيع قاعدة ممارسة لعبة الشطرنج، مع التركيز على بث روح التنافس الرياضي المحمود فيما بينهم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م