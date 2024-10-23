الرياضة جامعة الباحة تستضيف بطولة الجامعات السعودية للشطرنج

البلاد- جدة تستضيف جامعة الباحة بطولة الجامعات السعودية للشطرنج الموسم 15 للعام 2024 – 2025 م مسار الطلاب ؛ والتي تأتي بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية بوزارة التعليم؛ وتستضيفها الجامعة خلال الفترة من 20-23 ربيع ال’خر الحالي، بالمدينة الجامعية. تقام البطولة بمشاركة أكثر من 150 طالبًا من 31 جامعة وتتكون من 9 جولات؛ بهدف تعزيز وتطوير المهارات وتحفيز الطلاب على ممارسة هواياتهم المفضلة بمختلف فئاتهم العمرية، وتوسيع قاعدة ممارسة لعبة الشطرنج، مع التركيز على بث روح التنافس الرياضي المحمود فيما بينهم.