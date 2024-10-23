بمبادرة من المملكة.. انطلاق الأسبوع العربي في “اليونسكو” نوفمبر المقبل

باريس : واس

بمبادرة من المملكة العربية السعودية، ممثلة في اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، تنظم المجموعة العربية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” الأسبوع العربي في اليونسكو خلال الفترة 4 – 5 نوفمبر 2024م، الذي يقام لأول مرة في تاريخ عمل الدول العربية مع “اليونسكو” منذ أكثر من نصف قرن، وذلك في مقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.

وستعمل المبادرة بمشاركة جميع الدول العربية على تسليط الضوء على الثراء الثقافي والحضاري العربي وتنوعهما، وتعزيز الحوار بين الثقافات، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الثقافية، حيث تشكل الفعالية احتفالًا بالثراء الثقافي للعالم العربي، عبر الآداب والفنون المتعددة، كما سيشكل الأسبوع فضاءًا فسيحًا للحوار بين الثقافات.

وتعكس مبادرة “الأسبوع العربي في اليونسكو” الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية انطلاقًا من اهتمام قيادتها الرشيدة بالعمل مع المنظمات العالمية وتسخير الإمكانيات كافة لدعم المبادرات التي تخدم التواصل الحضاري بين الدول العربية ودول العالم، وهو ما جعل المبادرة تحظى بمباركة ودعم وتأييد الدول العربية، حيث أجمع وزراء الثقافة العرب على إقامة المبادرة وأثنوا عليها في اجتماع المؤتمر العام لمنظمة الألكسو في شهر مايو 2024 في جدة، مما جعلها حلم يتحقق على أرض الواقع.

وتأتي هذه المبادرة في ظل دعم وتمكين من صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الذي وجه بتعزيز مستويات التنسيق والتفاهم مع الدول لإيجاد أرضية مشتركة تنطلق منها مبادرات تنموية على مختلف الأصعدة، حيث أصبحت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تلعب اليوم دورًا بارزًا في العمل الثقافي والحضاري عربيًا ودوليًا بما يسهم في النهوض بالثقافة وتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي الوقت الذي تشكل فيه مبادرة المملكة العربية السعودية “الأسبوع العربي في اليونسكو” نقطة ضوء زمانية مهمة تسهم في إعادة التذكير بثراء الثقافة العربية وتنوع مشاربها وعراقة تراثها وغزارة اسهاماتها الإنسانية والحضارية على مر العصور، فهي تعكس قصة نجاح أول تجمع عربي تقوده المملكة العربية السعودية في اليونسكو ويعمل على تجاوز الحدود الجغرافية وتحقيق أهداف طموحة، وتعاون حقيقي لإبراز ثراء الثقافة العربية.

ويشتمل الأسبوع العربي في اليونسكو على معارض ثقافية وفنية من بينها سوق للمنتجات الثقافية العربية، ومعرض عن الخط العربي، وآخر عن صور المواقع التراثية في العالم العربي المسجلة في اليونسكو، إلى جانب جناح الموسيقى العربية، وفعالية الطهي العربي، وجناح عن الحرف اليدوية العربية، وآخر عن الأزياء العربية.

كما سيتضمن برنامج عمل الأسبوع العربي في اليونسكو ندوة عن الرواية العربية، وأخرى عن الذكاء الاصطناعي، وندوة عن الخط العربي، وندوة عن أدب الأطفال، إلى جانب ندوة عن الشيلة الجنبية، فيما ستتضمن العروض المصاحبة مسابقة الخط العربي، وعرض لأعمال فنانين ومصممين، إضافة إلى عرض عن فن الرسم بالرمل.

ومن المنتظر أن تتيح مبادرة الأسبوع العربي في اليونسكو فرصة كبرى للتعريف بالثراء الثقافي العربي وتفاعل منظمة اليونسكو والدول الأعضاء فيها مع فعالياتها التي تعكس فنون متعددة وأنشطة ثقافية متنوعة، فيما ستعزز هذه المبادرة من مكانة الثقافة العربية عالميًا، بما توفره من منصة مثالية غير مسبوقة لنشر الثقافة العربية وأفكارها وتعزيز الصورة الذهنية لتراثها العريق.

وبالنظر إلى آلية تنفيذ مبادرة الأسبوع العربي في اليونسكو، فإنها تكتسب فرادة تتمثل في التنوع التاريخي والتعددية الثقافية الفريدة للدول العربية، التي تتشارك في الوقت نفسه مجموعة من القيم العليا، التي توحدها وتنتظم عِقدها وتعد مصدر فخر واعتزاز لها ولأهليها، إذ إن هذه القيم الحضارية المتجذرة في إرثها الحضاري والثقافي الغني، تشكل ثروة ثمينة تسهم بتأثير كبير في التنمية والتطوير الإقليمي والعالمي.

ومن المنتظر أن تحقق مبادرة الأسبوع العربي في اليونسكو نتائج تتمثل في تعزيز مكانة الثقافة العربية في اليونسكو، وتطوير شراكات جديدة بين الدول العربية ومنظمة اليونسكو والدول الأعضاء الأخرى، وتعزيز الحوار بين الثقافات والتفاهم المتبادل، وضمان استدامة مبادرة الأسبوع العربي في اليونسكو وضمان نجاحها على المدى الطويل، وتحفيز الشباب على الاهتمام بالثقافة العربية.