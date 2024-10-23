بالتراحيب وكرم الضيافة.. «السعودية» تستقبل الزوار في «بوليفارد وورلد»

البلاد – الرياض

استقبلت المنطقة الجديدة في بوليفارد وورلد لموسم الرياض 2024م، التي حملت اسم “المملكة العربية السعودية” الزوار بالتراحيب وكرم الضيافة، وسط أجواء ترفيهية استثنائية من خلال تقديم القهوة السعودية، والأكلات الشعبية، والعطور، والبخور، وعروض الحرف اليدوية، وعروض الأزياء، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والتجارب الاستثنائية، وورشة العمل وعروض فلكلورية.

وشهدت المنطقة مع انطلاقة موسم الرياض 2024م إقبالًا كبيرًا من الزوار من مواطنين ومقيمين حيث تعرفو على مناطق المملكة وإرثها وحرفها اليدوية وثقافاتها وتاريخها العريق من خلال تقديم شباب وفتيات سعوديين نبذة عن كل منطقة، كما تتضمن المنطقة العديد من المباني الجمالية، التي تعكس جمال وتاريخ مناطق المملكة.

يذكر أن “بوليفارد وورلد” يبدأ في استقبال الجمهور يوميًا من الرابعة عصرًا حتى الواحدة بعد منتصف الليل، حيث شهد هذا الموسم إجراء عدة تحديثات تشمل زيادة مساحة المنطقة بنسبة 30 %، مع إضافة 5 مناطق جديدة هي: المملكة العربية السعودية، وتركيا، وإيران، وأفريقيا وكورشوفيل، ليصل بذلك إجمالي المناطق إلى 22 منطقة، تمثل ثقافات مختلفة من أنحاء العالم، بالإضافة إلى 300 مطعم ومقهى، وأكثر من 890 محلًا تجاريًا.

‎ كما تم تطوير مناطق مصر، وإسبانيا، وإيطاليا في “بوليفارد وورلد”، مع إضافة 21 فعالية جديدة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى عروض مسرحية وجولات استعراضية من عدة دول حول العالم، ما يعزز من جاذبية هذه المنطقة كوجهة ترفيهية مميزة.