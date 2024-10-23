“التخصصي” يعزز مكانة المملكة في السياحة العلاجية

البلاد – الرياض

يسعى قطاع الرعاية الصحية في المملكة إلى ترسيخ مكانته كونه وجهة مميزة للعلاج الطبي المتقدم، والانتقال من مصدّر للسياحة العلاجية إلى استقبال 5 % من الذين يسافرون إلى الخارج لتلقي العلاج على الصعيد العالمي.

ويأتي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في طليعة المؤسسات التي تقود هذا التوجه، مقدمًا خدمات طبية تخصصية فائقة الجودة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل ابتكاراته الطبية، وتوظيف التقنيات والتخصصات الطبية النادرة، ليُصبح وجهة مثالية للمرضى الدوليين الباحثين عن العلاج المتخصص في مختلف المجالات، ويقدم المستشفى خدماته للمرضى من 17 دولة حول العالم، وشكّل القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024 نسبة 77 %.

ويحكي المستشفى لزوار جناحه بملتقى الصحة العالمي في الرياض، مسار رحلة المستفيد من مركز خدمات الرعاية الصحية الدولية بالتخصصي؛ حيث يُعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ورائدًا في الابتكار.

وصُنف” التخصصي” الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالميًا، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب “براند فاينانس” لعام 2024، كما صُنف من بين أفضل 250 مستشفى في العالم، وإدراجه ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك الأمريكية.