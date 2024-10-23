الرياضة الاتفاق يفتتح مشواره الخليجي بمواجهة الرفاع البحريني

الدمام-البلاد يفتتح فريق الاتفاق اليوم الأربعاء مشواره في بطولة دوري ابطال الخليج للأندية بمواجهة فريق الرفاع البحريني على ملعب موطن الفرسان بالدمام، في مواجهه من المتوقع لها القوة والإثارة والندية. يسعى فريق الاتفاق للدخول بقوة في المنافسة على لقبها وتعويض إخفاقاته في دوري روشن السعودي، كما يسعى فريق الرفاع البحرين لنفس الهدف. ويقغ الاتفاق في المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية بجانب الرفاع البحريني والعربي القطري والقادسية الكويتي.

وكان السيد جيرارد مدرب الاتفاق والسيد هيثم مدرب الرفاع قد عقدا مؤتمرا صحفيا مساء أمس الثلاثاء. جيرارد أكد انه يحرص للانطلاقة القوية وتحقيق الفوز وارضاء جماهير الاتفاق، بعد الإخفاقات في دوري روشن، وقال: رغم الفترة القصيرة.. الاتفاق سيكون جاهز فنيا ومعنويا. من جهته قال محترف الاتفاق اللاعب فينالدوم :حضرنا للمباراة بطريقة جيدة، وتعرفنا على فريق الرفاع وسنلعب للفوز اليوم. في المقابل، قال السيد هيثم مدرب الرفاع البحريني: نحن سعداء بوجودنا في المملكة العربية السعودية بلدنا الثاني، مشيداً بالاتفاق السعودي وقوة دوري روشن. إنني سعيد بفريقي ونحن حريصون على المنافسة بقوة في هذة البطولة، واتوقع ان تكون البداية قوية بين الرفاع والاتفاق.

وسيكون نظام البطولة كما يلي..

دور المجموعات ذهاب وإياب (6 مباريات)

‏- يتأهل الأول والثاني الى نصف النهائي

‏- الأول من A سيواجه الثاني من B والعكس

‏- دور نصف النهائي والنهائي أيضا ذهاب وإياب

‏- المباريات ستلعب يوم الثلاثاء والاربعاء فقط…

وستكون الجوائـز الماليـة كما يلي ..

‏البطل = 3 ملايين دولار

‏الوصيف = 1 مليون دولار

‏أفضل لاعب = 50 ألف دولار

‏أفضل حارس = 50 ألف دولار

‏هداف البطولة = 50 ألف دولار

‏- 300 ألف دولار لكل نادٍ مشارك

‏- 100 ألف دولار حال الوصول إلى نصف النهائي

‏- 30 الف دولار عن كل مباراة خارج أرض الفريق

‏- 30 ألف دولار مكافاة لكل انتصار خلال البطولة.