أمير منطقة المدينة المنورة يدشن المعرض التوعوي للأمن السيبراني

المدينة المنورة : البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، المعرض التوعوي للأمن السيبراني، الذي تنظمه إدارة الأمن السيبراني في مقر الإمارة، بهدف التعريف بكيفية حماية البيانات الرقمية، وتقديم الاستشارات السيبرانية.

واطلّع سموه على المعرض المكوّن من 4 أجنحة تفاعلية متنوعة تسهم في إثراء تجربة منسوبي ومنسوبات إمارة المنطقة، حيث تقدم الأجنحة تعريفًا بمفهوم الأمن السيبراني.

واستمع إلى شرحٍ عن البرامج التوعوية المقدمة في المعرض التي تساعد كشف أساليب الاختراق في الفضاء الالكتروني وقياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني عن طريق مجموعة من الأساليب التفاعلية والاختبارات السيبرانية، فضلاً عن الاستشارات المتخصصة في مجال التحول الرقمي الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.