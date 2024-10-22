50 مليار ريال إطلاقات بملتقى الصحة العالمي

البلاد – الرياض

شهد ملتقى الصحة العالمي في نسخته السابعة، الذي انطلق أمس في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار ” استثمر في الصحة”، إطلاقات بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال.

وأكد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن المملكة العربية السعودية ستكون مركزًا لمواجهة التحديات العالمية الكبرى الحالية والمستقبلية، من خلال نهج حكومي واحد تحت رؤية 2030، وذلك عبر تطوير تنظيمات تدعم الاستثمار في الاختراع والابتكار، وبناء نظام صحي يطلق العنان لقوة الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطوير القوى العاملة الصحية المحلية، وجذب أفضل المواهب.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى، منوهًا بحجم الفرص الاستثمارية في القطاع بالمملكة؛ حيث تعد الأعلى إقليميًا في استثمارات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين الصحي الخاص شهد نموًا كبيرًا، لأكثر من 12 مليون شخص، وبحجم سوق يصل إلى 40 مليار ريال، ومن المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2030″.

ذكر أن الملتقى انطلق بخمس منصات رئيسة، هي: قمة القادة، ومنتدى التحول الصحي، ومنتدى الصحة الرقمية، ومنتدى التميز الطبي، ومنتدى المستثمرين، إلى جانب هاكاثون ابتكر في الصحة من نوبكو، ومسابقة” رؤية الجيل القادم” للشركات الناشئة، واستعرض الملتقى العديد من التجارب المميزة، وجوائز بقيمة تتجاوز مليوني ريال للزوار على امتداد أيام الملتقى.