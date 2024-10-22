1000 مشارك من 50 دولة في مؤتمر سلامة واستدامة الطرق

الرياض : البلاد

كشفت الهيئة العامة للطرق أن مؤتمر سلامة واستدامة الطرق الذي سيعقد في الثالث والرابع من نوفمبر القادم، سيشهد مشاركة أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وسيتناول المؤتمر أهمية السلامة على الطرق والاستدامة في السياق الإقليمي، مع التركيز على أفضل الممارسات الدولية والتقدم التكنولوجي المتطور، والدور التحويلي للذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية في تشكيل إستراتيجيات النقل المستقبلية، إلى جانب حلول النقل المبتكرة والسياسات التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات والتكامل السلس للبنية التحتية لتعزيز السلامة على الطرق، ضمن برنامج “الطرق والنقل المستدامين”، وإبراز دور الذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية في تعزيز التنقل، إضافة إلى تحسين إدارة المرور، وتعزيز سلامة المركبات، والحد من التأثير البيئي.

يذكر أن هذا الحدث العالمي ينضم بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق، وتحت رعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر.