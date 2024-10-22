الرياضة

في دوري يلو| فوز البكيرية والجندل والعدالة

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع الآخر / 1446 هـ      22 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حقق البكيرية ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مضيفه أحد بهدفين دون مقابل، سجلها خالد الحازمي، ولوفانور هنريكي.

بهذه النتيجة، رفع البكيرية رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي أحد عند رصيده 4 نقاط.

 

وفي الجوف، واصل الجندل نتائجه الجيدة، بعد فوزه على ضيفه العين بهدف وحيد سجله عبدالله معتوق؛ ليرفع الجندل رصيده إلى 10 نقاط، وتوقف العين عند 6 نقاط.

وعلى ملعب الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، اقتنص العدالة ثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على مضيفه الجبيل بهدفين لهدف.

سجل للعدالة ألان ليما ونواف أبو عامر، وللجبيل فينيسيوس فينا. وشهدت المباراة طرد لاعب الجبيل ناصر المقحم.

بهذا الفوز، رفع العدالة رصيده إلى 11 نقطة وبقي الجبيل عند7 نقاط.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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