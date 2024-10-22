في دوري يلو| فوز البكيرية والجندل والعدالة

حائل- خالد الحامد
حقق البكيرية ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مضيفه أحد بهدفين دون مقابل، سجلها خالد الحازمي، ولوفانور هنريكي.
بهذه النتيجة، رفع البكيرية رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي أحد عند رصيده 4 نقاط.
وفي الجوف، واصل الجندل نتائجه الجيدة، بعد فوزه على ضيفه العين بهدف وحيد سجله عبدالله معتوق؛ ليرفع الجندل رصيده إلى 10 نقاط، وتوقف العين عند 6 نقاط.
وعلى ملعب الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، اقتنص العدالة ثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه على مضيفه الجبيل بهدفين لهدف.
سجل للعدالة ألان ليما ونواف أبو عامر، وللجبيل فينيسيوس فينا. وشهدت المباراة طرد لاعب الجبيل ناصر المقحم.
بهذا الفوز، رفع العدالة رصيده إلى 11 نقطة وبقي الجبيل عند7 نقاط.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) October 22, 2024