“غير الربحي” تقنيات وقصص نجاح

البلاد – الرياض

انطلقت أمس في الرياض، أعمال ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي في نسخته الثالثة تحت عنوان” التحول نحو تقنيات المستقبل”، الذي شهد توقيع 9 اتفاقيات؛ تجاوزت قيمتها 100 مليون ريال، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والمهتمين في القطاع غير الربحي وأقيمت 5 جلسات تحدث فيها نخبة من الخبراء في القطاع غير الربحي، من خلال نقل تجاربهم وقصص النجاح في هذا القطاع، إضافة إلى تقديم آخر المستجدات في تقنيات المستقبل، والاستفادة منها في تحقيق مستهدفات القطاع غير الربحي، من خلال عشرين متحدثًا.

ويأتي الملتقى ضمن مستهدفات القطاع غير الربحي للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز دور هذا القطاع؛ كأحد المساهمين الرئيسيين في الناتج المحلي. ويُعد إقامة ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي أحد المبادرات المهمة؛ لتحقيق هذا الهدف الوطني.