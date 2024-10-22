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“غير الربحي” تقنيات وقصص نجاح

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع الآخر / 1446 هـ      22 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

انطلقت أمس في الرياض، أعمال ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي في نسخته الثالثة تحت عنوان” التحول نحو تقنيات المستقبل”، الذي شهد توقيع 9 اتفاقيات؛ تجاوزت قيمتها 100 مليون ريال، وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والمهتمين في القطاع غير الربحي وأقيمت 5 جلسات تحدث فيها نخبة من الخبراء في القطاع غير الربحي، من خلال نقل تجاربهم وقصص النجاح في هذا القطاع، إضافة إلى تقديم آخر المستجدات في تقنيات المستقبل، والاستفادة منها في تحقيق مستهدفات القطاع غير الربحي، من خلال عشرين متحدثًا.

ويأتي الملتقى ضمن مستهدفات القطاع غير الربحي للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز دور هذا القطاع؛ كأحد المساهمين الرئيسيين في الناتج المحلي. ويُعد إقامة ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي أحد المبادرات المهمة؛ لتحقيق هذا الهدف الوطني.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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