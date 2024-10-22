شاهد| النصر يتغلب على الاستقلال الإيراني في أبطال آسيا للنخبة

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي
نجح فريق النصر في تحقيق فوز ثمين على نظيره الاستقلال الإيراني بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في دبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة.
في الشوط الأول، سدد كريستيانو رونالدو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحارس مرمى الاستقلال الإيراني.
مع بداية الشوط الثاني دفع ستيفانو بيولي مدرب النصر بالثلاثي علي الحسن وسلطان الغنام وعلي لاجامي، بدلا من عبدالله الخيبير وسالم النجدي ومحمد سيماكان. وفي الدقيقة65 دخل اللاعب البرازيلي تاليسكا بدلًا من أنجيلو.
سجل المدافع الإسباني ايمريك لابورت هدف النصر الوحيد بالرأس في الدقيقة 81.
بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصد الاستقلال عند 3 نقاط في المركز السابع.
رأسية قوية من رونالدو يتصدى لها الحارس ببراعة لكن لابورت يسكن الكرة الشباك #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #استقلال_النصر pic.twitter.com/CkuLEfNPm5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 22, 2024