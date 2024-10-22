شاهد| النصر يتغلب على الاستقلال الإيراني في أبطال آسيا للنخبة

رأسية قوية من رونالدو يتصدى لها الحارس ببراعة لكن لابورت يسكن الكرة الشباك #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة #استقلال_النصر pic.twitter.com/CkuLEfNPm5

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 22, 2024