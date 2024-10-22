المملكة تعزز الاستقرار المالي العالمي

البلاد- الرياض

يترأس وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024م، والاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، التي تعقد في واشنطن، وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري كما يرأس اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، الذي يهدف إلى تبادل وجهات النظر حيال تطورات الاقتصاد العالمي، ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية، ودور الصندوق في التعامل مع هذه التطورات من خلال تقديم المشورة، وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء، وتوفير الدعم المالي للدول المحتاجة. ويشهد الاجتماعات السنوية وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية، وقادة المنظمات الدولية والقطاع الخاص؛ حيث يتم مناقشة أبرز التطورات الاقتصادية والاستقرار المالي العالمي، وسبل القضاء على الفقر.