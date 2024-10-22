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الجبير شارك في حفل التنصيب ونقل تهنئة القيادة.. رسالة من خادم الحرمين الشريفين للرئيس الإندونيسي

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع الآخر / 1446 هـ      22 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جاكرتا- واس

مثل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، المملكة في مراسم حفل تنصيب فخامة الرئيس برابوو سوبيتانتو، رئيسًا لجمهورية إندونيسيا، في العاصمة جاكرتا.

ونقل معاليه تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب إندونيسيا الشقيق المزيد من النماء والتقدم والازدهار.

وسلّم معاليه رسالة من خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- لفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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