الجبير شارك في حفل التنصيب ونقل تهنئة القيادة.. رسالة من خادم الحرمين الشريفين للرئيس الإندونيسي

جاكرتا- واس

مثل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، المملكة في مراسم حفل تنصيب فخامة الرئيس برابوو سوبيتانتو، رئيسًا لجمهورية إندونيسيا، في العاصمة جاكرتا.

ونقل معاليه تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب إندونيسيا الشقيق المزيد من النماء والتقدم والازدهار.

وسلّم معاليه رسالة من خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- لفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا.