الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية يُعلن قائمة المشاركين في رالي القصيم

البلاد- الرياض

أصدر الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية القائمة الرسمية للمشاركين في فئتي السيارات والدرّاجات النارية في رالي القصيم تويوتا الذي يقام نهاية الأسبوع الجاري، ويُشكّل الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات 2024.

سيُشارك في الرالي 39 سيارة و18 دراجة نارية و 6 درّاجات نارية رباعية العجلات “كوادز”، في الحدث الذي يُقام في بريدة ويمتد لثلاثة أيام. وفي التفاصيل، تضم قائمة السيارات 16 سيارة في فئة “ألتيمايت”، و 7 سيارات في فئتي السيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية “التحدِّي” والإنتاج التجاري الواسع “أس أس في”، و 9 سيارات في فئة “ستوك” لسيارات الرالي من الإنتاج التجاري الواسع.

يُشرف على تنظيم الرالي الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع وزارة الرياضة. وبالشراكة مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار. في وقت يرأس اللجنة المُنظّمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد اللـه الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

فيما يخصّ أبرز الأسماء، يأتي على رأس القائمة السائق السعودي يزيد الراجحي وملّاحه الألماني تيمو غوتشالك، المُدافع عن لقبه، حيث يُشارك في سيارة تويوتا “هايلوكس أوفردرايف” في فئة “ألتيمايت”، وسيُواجه منافسةً من زميلته ومواطنته دانية عقيل وملّاحها الفِرنسي ستيفان دوبليه، والسائق التشيكي ميروسلاف زابليتال وملّاحه السلوفاكي ماريك سيكورا المُشاركان في سيارة فورد “أف 150”.

يُلاحظ تزايد اعداد المشاركين في سيارات “ألتيمايت”، حيث يفرضون مزيدًا من الصعوبات والتحديّات على الأسماء الكبيرة، ما قد يُعطيهم أفضلية بمجرّد ارتكاب أيٍّ من أصحاب المراكز الأولى أخطاءً في الرالي. ومن أبرز هذه الأسماء السائقين السعوديين عبد العزيز اليعيش وخالد الشمري ومبارك الزبيدي، الذين يسعون إلى الفوز باللقب في سيارات تويوتا ونيسان.

ما زال السائق السعودي صالح السيف من “فريق الحصان الأسود للسباقات” الاسم الأبرز في فئة “التحدي”، لكنه يواجه منافسة شرسة من أمثال زميلته ومُواطنته السائقة مها الحملي وملّاحتها الألمانية آنيت كوانت في سيارة “ياماها – أكس رايد”، والسائقين السعوديين حمزة باخشب وحمد الحربي في سيارتي “كان-أم”.

في فئة السيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري الواسع، تُسيطر فرق”الحصان الأسود للسباقات” و “الشقاوي للسباقات” و “آر أكس سبورت” عليها مع السائقين السعوديين أحمد وعبدالله الشقاوي ومعاذ الحريري والسائقات إسراء الدخيل وأرجوان عمّار ومنى كردي والسائق الكويتي سالم الظفيري، الذين يتنافسون على لقب هذه الفئة.

أما في فئة سيارات الراليات من الإنتاج التجاري الواسع “ستوك”، تسيطر سيارات نيسان “باترول” على هذه الفئة، ومن أبرز الأسماء السائقين السعوديين جعفر القحطاني وماجد الثنيان وسفيان العُمَر.

بالانتقال إلى فئة الدرّاجات النارية، يظهر على رأس القائمة الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي، الفائز مرتين من قبل بلقب الرالي، وسيُشارك على متن درّاجةِ “كاي تي أم”، وسيكون في مواجهته الدرّاجون الكويتي عبد اللـه الشطّي والإماراتيين حمدان العلي وسُلطان البلوشي. إضافةً للدرّاجين السعوديين عبد الحليم المغيرة وأحمد الجابر ومشعل الغنيم.

سيتنافس ستة درّاجين سعوديين على لقب فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”، خمسةٌ منهم على متن درّاجات “ياماها” وواحدٌ على متن درّاجة “سي أف موتو”، وفي الصدارة هيثم التويجري، ومن ثم هاني النومسي وعبد العزيز الشيبان وعبد العزيز العطوي وعبد الرحمن العبد اللطيف وحسام الخويطر.

يقع مقر إدارة الرالي في فُندُق موفنبيك القصيم في بريدة، وتنطلق فعالياته من حفل افتتاح يُقام يوم الخميس في منتزه القصيم الوطني القريب من مقر إدارة الرالي، وذلك بدءًا من الساعة الثانية بعد الظهر.