يتيح فرصة مميزة لإعادة تشكيل تجربة مشاهدة الفيلم.. تنظيم ملتقى النقد السينمائي في الأحساء

البلاد – الأحساء

أعلنت هيئة الأفلام عن إطلاق ملتقى النقد السينمائي في الأحساء يوم 25 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن ملتقيات النقد السينمائي لعام 2024.

ويُقام الملتقى ليكون منصةً للتبادل الثقافي ولتحفيز الحركة النقدية والاستطلاعية في مجال السينما وإثراء المعرفة السينمائية، كما يتيح فرصة مميزة لإعادة تشكيل تجربة مشاهدة الفيلم للمتلقي، من خلال العروض وحلقات النقاش والندوات والأركان الإثرائية.

ويتضمن الملتقى مجموعة من الندوات الحوارية والعروض التقديمية، يقدمها مجموعة من النقاد والمهتمين بمجال صناعة الأفلام؛ أبرزها:” فتش عن الناقد: تجارب وشهادات عن ممارسة النقد والبحث عن الصوت الخاص”، و” السينما دفاعًا عن الخيال”، و” النقد السينمائي في عصر مواقع التواصل الاجتماعي”، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المصاحبة، والأنشطة التدريبية، وأركان لأنشطة ثقافية.

يذكر أن هيئة الأفلام أطلقت سلسلة الملتقيات لهذا العام عبر ملتقى النقد السينمائي، الذي أقيم في حائل 27 سبتمبر الماضي، وستختتم الملتقيات بمؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2024.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على دعم وتعزيز الحراك السينمائي في المملكة والمنطقة، وصناعة منصات تجمع المبدعين والرواد بالهواة والمهتمين؛ للارتقاء بالوسط السينمائي السعودي وتطويره.